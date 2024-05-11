США выделят Украине новый пакет военной помощи

By euronews

США объявили о новом пакете военной помощи Украине. В США не ожидают серьезных прорывов армии РФ в Харьковской области. В Институте изучения войны полагают, что войска РФ начали наступательные операции вдоль границы в Харьковской области для отвлечения украинских сил.

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В пятницу США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов на фоне попытки прорыва войсками РФ линии обороны ВСУ на Харьковском направлении.

В пакет входят высокомобильные артиллерийские ракетные системы и ракеты к ним, а также боеприпасы для ЗРК Patriot и National, артиллерийские, зенитные и противотанковые боеприпасы, а также целый ряд бронетехники, в том числе "Брэдли" и автомобили с противоминной защитой от засад.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что ВСУ "добавляют силы" на Харьковское направление и обеспечивают все необходимое для защиты позиций.

"Все зависит от стойкости наших воинов, и каждый, кто держит позиции сейчас, сохраняет позиции всей Украины. Важно, чтобы партнеры поддерживали наших воинов и украинскую стойкость своевременным снабжением. Действительно своевременным. Пакет, который действительно помогает, - это привезенное в Украину оружие, а не только объявление пакета. Я благодарю каждого лидера, который воспринимает ситуацию именно так". Владимир Зеленский президент Украины

В США также не ожидают серьезных прорывов армии РФ в Харьковской области. Об этом заявил координатор Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби на брифинге в пятницу.

"Россия, вполне возможно, совершит дальнейшие продвижения в ближайшие недели. Но мы не ожидаем каких-либо серьезных прорывов, и со временем приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года", - сказал он.

Между тем в Институте изучения войны полагают, что войска РФ начали наступательные операции вдоль границы в Харьковской области, чтобы отвлечь украинские силы на это направление и сделать возможным свое продвижение в другие районы востока Украины.

В аналитическом центре предполагают, что "российские войска, вероятно, воспользуются своим тактическим плацдармом на севере Харьковской области в ближайшие дни для активизации наступательных операций и проведения начальной фазы наступательных действий, которые, вероятно, имеют целью оттеснить украинские войска от границы с Белгородской областью и продвинуться так, чтобы артиллерией достигать Харькова".

В пятницу войска РФ начали две наступательные операции на Харьковском направлении: одну к северу от Харькова в направлении Липцов, а другую к северо-востоку от Харькова возле Волчанска.

Минобороны Украины сообщало, что российские бронетанковые штурмовые группы неустановленной численности попытались прорвать украинскую оборону под Волчанском, но были встречены артиллерийским огнем.

Сообщалось также, со ссылкой на спутниковые снимки, об ожесточенных боях в населенных пунктах Стрелечья, Красное, Пыльная и Борисовка и вблизи них.