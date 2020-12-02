Ереван: оппозиция требует отставки Пашиняна

Оппозиция Армении не отступает от своей цели добиться отставки премьер-министра страны. Очередная манифестация с этим требованием прошла во вторник в Ереване у здания правительства.

Демонстранты перекрыли центральный проспект и несколько улиц столицы. По данным полиции, задержаны 35 активистов.

Акции протеста охватили страну после того, как 9 ноября было подписано соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, по которому Ереван обязался передать Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Оппозиция назвала это актом капитуляции, обвинив Никола Пашиняна в предательстве. Сам премьер утверждает, что иного выхода, кроме как заключить перемирие на данных условиях, у него не было.

Ранее за отставку кабинета Пашиняна и проведение досрочных парламентских выборов выступил президент страны Армен Саркисян.