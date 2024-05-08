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Луис Рубиалес должен внести залог по делу о поцелуе

Луис Рубиалес.
Луис Рубиалес. Авторское право Manu Fernandez/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Авторское право Manu Fernandez/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Эта статья была первоначально опубликована на испанском языке

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации должен внести залог в размере 65 000 евро.

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В среду днем в Национальном суде Испании началось устное слушание по делу Луиса Рубиалеса. Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации должен будет дать объяснения по поводу принудительного поцелуя, которым он "наградил" футболистку Дженни Эрмосо после победы сборной Испании на женском чемпионате мира 20 августа.

Судья принял это решение, основываясь на действиях, совершенных Рубиалесом после вышеупомянутых событий. Кроме того, суд дал ему 24 часа на внесение залога в размере 65 000 евро. Рубиалес может быть осужден за сексуальное насилие. 

В начале года суд постановил, что давление, которому подвергалась футболистка после поцелуя, создало для участниц женской сборной "ситуацию беспокойства и сильного стресса".

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