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Шеф-повара готовят на солнце

Шеф-повар Надя Саммут готовит на солнечной печи.
Шеф-повар Надя Саммут готовит на солнечной печи. Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Кнарик Хачатрян
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Если вы хотите позаботиться о планете и сэкономить на энергоносителях, то вы можете попробовать готовить с помощью солнца. Существуют солнечные печи, которые используют даже французские шеф-повара, удостоенные мишленовских звёзд.

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Марсель (Буш-дю-Рон), самый солнечный город Франции, - идеальное место для любителей солнечной кухни. Даже если приготовление займет какое-то время, энергия останется бесплатной, а вкус не пострадает.

Когда солнечный свет падает на зеркала, он нагревает трубу, в которую кладут продукты для запекания: тесто, овощи или мясо. Пища при этом варится в собственном соку, сохраняя питательные вещества и оригинальный вкус.

В период с апреля по ноябрь Пьер-Андре Обер использует солнечную энергию для приготовления почти всех блюд в своем ресторанчике. Чтобы впустить в свою кухню ещё больше солнца, он вместе с инженерной школой разрабатывает новую, более объёмную, солнечную печь. Энергию нашего свтиела взяла на вооружение и шеф-повар Надя Саммут, обладательница заветной звёздочки Мишлен. Она предлагает безглютеновые, натуральные но при этом изысканные блюда.

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