Глава внешней политики ЕС назвал сумму ущерба в секторе Газа

By Euronews и AP

Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства ЕС: "Города в секторе Газа были разрушены сильнее, чем города Германии во время Второй мировой войны".

РЕКЛАМА

В секторе Газа за время войны Израиля с террористической группировкой ХАМАС уничтожено порядка 35% гражданской инфраструктуры. Более 60% повреждено. Материальный ущерб по предварительным данным составляет десятки миллиардов долларов. Об заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель на сессии Европарламента в Страсбурге.

Жозеп Боррель, глава внешней политики ЕС: "Города в секторе Газа были разрушены сильнее, чем города Германии во время Второй мировой войны, просто представьте себе это сравнение. Недавняя промежуточная оценка ущерба, проведенная Всемирным банком и Организацией Объединенных Наций при финансовой поддержке Европейского Союза, оценила прямой ущерб примерно в 90 миллиардов долларов".

Гуманитарная ситуация в анклаве остается тяжелой. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам выразил надежду на то, что страны, приостановившие финансирование БАПОР, возобновят партнерство с организацией. Несколько месяцев назад Израиль заявил, что часть сотрудников БАПОР была связана с террористическими группами. Накануне независимая группа экспертов обнародовала итоговый отчет о проверке работы БАПОР. В нем говорится, что Израиль не подкрепил выдвинутые обвинения доказательствами.

Филипп Лаззарини, глава БАПОР:"Я надеюсь, что благодаря этому отчету и мерам, которые мы будем принимать, последняя группа стран-доноров получит необходимую уверенность, чтобы вернуться в качестве доноров и партнеров агентства".

Тем временем в Турции, где с трехдневным визитом находится президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, прошла пропалестинская демонстрация. Ее участники осудили военную поддержку Израиля со стороны Берлина.

МеликиБелкис, участница протеста:"Это преступление против человечности. Люди, у кого есть совесть, должны выступить против него. Мы пришли сюда сегодня, чтобы выступить против поддержки Израиля Германией".

Ранее в этом месяце юристы-правозащитники подали иск против решения правительства Германии одобрить экспорт в Израиль 3000 единиц противотанкового оружия.