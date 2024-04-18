Число погибших при ударе по Чернигову увеличилось до 18

By Euronews

Количество жертв российской атаки вновь возросло. Троих человек удалось вызволить из-под завалов, аварийно-спасательные работы продолжаются. Владимир Зеленский призвал союзников поставить Киеву ракеты для ПВО.

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Три российские ракеты ударили по центру Чернигова накануне, разрушив восьмиэтажный жилой дом и унеся жизни по меньшей мере 18 человек, сообщили украинские власти. Более 70 получили ранения, среди пострадавших — четверо детей.

Обновлённые данные в четверг утром опубликовала ГСЧС Украины.

В ведомстве добавили, что 58 людям оказали психологическую помощь. С места трагедии вывезли 1 тысячу 580 тонн строительного мусора, разобрали 71% разрушенной части здания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принес соболезнования близким погибших и отметил, что трагедии бы не произошло, если бы Киев получил достаточное количество ракет для ПВО.

С таким посланием украинский лидер также выступил в среду днем перед членами Европейского совета, а в вечернем видеообращении поблагодарил ВСУ "за меткость" при ударе по российскому военному аэродрому в Джанкое в аннексированном Крыму, тем самым подтвердив, что за атакой стояла украинская армия.

"Я подчеркнул сегодня всё, что необходимо для наших дальнейших действий, для нашей защиты. Конечно, ПВО и фронт — это ключевой приоритет. Сейчас такое время, которое нужно всем в Европе, в свободном мире, использовать для укрепления: производства оружия, для увеличения поставок оружия, в общем, для решимости. На решимости держится нормальная жизнь мира", — заявил Владимир Зеленский.

Десятки людей собрались в среду в Праге на митинг в поддержку инициативы "Закрыть небо", призывающей союзников по НАТО ввести бесполетную зону над Украиной.

Акция началась у посольства США, где 50 участников мрачно установили кресты, символизирующие погибших в результате удара по Чернигову. После этого группа прошла к посольствам Германии и Франции.

Протестующие скандировали лозунги "Закройте небо" и "Меньше слов, больше действий".