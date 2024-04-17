Война в Газе: "каждый день — борьба за выживание"

By Euronews

Каждый день в секторе Газа — это борьба за выживание, заявил глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Андреа де Доменико. Накануне не менее 13 человек погибли в результате удара по лагерю беженцев Аль-Магази.

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По меньшей мере 13 человек погибли в результате израильского удара по лагерю беженцев Аль-Магази в секторе Газа, сообщает CNN со ссылкой на врачей больницы Аль-Акса и видео очевидцев. Семеро из жертв — дети.

По данным нового доклада ООН, ребенок погибает из-за военных действий в палестинском анклаве каждые десять минут.

Осуществлять гуманитарные операции в секторе — непросто. Как заявил глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Андреа де Доменико, с 6 по 12 апреля 41% запросов его офиса на их проведение были отклонены Израилем.

"Думаю, сегодня мы можем с уверенностью сказать, что в живых остались 2 миллиона человек. Каждый день — это буквально борьба за выживание. Выживание в условиях отсутствия безопасности, потому что, как мы неоднократно говорили, нет места, где было бы безопасно оставаться и жить. Дома, автомобили, грузовики, дороги полностью разрушены. Подавляющее большинство школ разрушено, в Газе не осталось ни одного университета", — заявил он.

Во вторник десятки людей собрались во дворе школы в городе Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа, чтобы получить еду от благотворительной организации. В анклаве нехватка продовольствия, по подсчетам ООН, половина населения испытывает "катастрофический голод".

По последним данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, с 7 октября в секторе погибли почти 34 тысячи человек.