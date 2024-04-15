By Euronews

Еще одно нападение с ножом в Сиднее: священник и прихожане церкви получили ранения

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Еще одно кровавое нападение с ножом произошло в австралийском Сиднее.

Злоумышленник набросился на епископа Мар Мари Эммануэля, который совершал мессу в церкви в Уэйкли. К нему у алтаря подошел мужчина и, предположительно, нанес несколько ударов ножом по голове.

Лидер церкви получил известность во время пандемии ковида, собрав большую аудиторию в Интернете.

Офицеры, прикрепленные к районному управлению полиции Фэрфилда, прибыли на место инцидента после сообщения о том, что несколько человек получили ножевые ранения.

Сотрудники полиции арестовали нападавшего, который сотрудничает с ними в расследовании.

Пострадавшие получили травмы, не угрожающие жизни, и им оказывают помощь медики.

В минувшую субботу в одном из торговых центров Сиднея вооруженный ножом мужчина напал на посетителей, 6 человек погибли.