Постпред Украины попросил больше оружия на заседании Совбеза ООН

By Euronews

Призыв прекратить все поставки оружия вырван из контекста и поддерживается теми, кто не различает защищающуюся сторону и агрессора, заявил постпред Украины на заседании СБ ООН

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Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на созванном Россией заседании Совета Безопасности призвал поставить Киеву больше вооружений. Он также назвал вырванными из контекста заявления представителя Управления ООН по вопросам разоружения о том, что приток оружия в Украину и в любой вооруженный конфликт может способствовать эскалации и представляет собой риск распространения.

"Призыв прекратить все поставки оружия вырван из контекста и поддерживается теми, кто не различает защищающуюся сторону и агрессора, - сказал постпред Украины. - Нам нужны системы противовоздушной обороны и истребители. Несколько десятков систем противовоздушной обороны и достаточное количество современных истребителей - и проблема российских истребителей и бомб перестанет существовать".

Российский посланник Василий Небензя обвинил Украину в использовании западного оружия для атак на российские гражданские объекты.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина проиграет в конфликте, если не получит помощи США.

В последнее время Москва наносит массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре и гражданским объектам.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в пятницу, что Киев ведет "активные переговоры" с партнерами о получении еще двух батарей системы ПВО Patriot и одной батареи Mamba.