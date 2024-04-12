Эвакуация семей в Харьковщине, удары по энергоструктуре страны

By Euronews

Владимир Путин признал, что российская армия атакует энергообъекты в Украине, но только "в ответ" на удары по своей инфраструктуре со стороны ВСУ.

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Из 47 населённых пунктов Харьковской области эвакуируют семьи с детьми. Речь о городах и сёлах, расположенных в прифронтовой зоне Украины на границе с Россией, так как они ежедневно подвергаются обстрелам ВС РФ. Украинские власти заверили, что места для временного размещения людей уже готовы.

В последние недели российские силы особенно активно атакуют крупные украинские объекты инфраструктуры, в частности - энергетической. Минувшей ночью со стороны РФ были запущены группы дронов-камикадзе для атак в Одесской, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областях. В Криворожье Донецкой области из за падения обломков беспилотника начался пожар на местном энергообъекте.

Путин: "Мы вынуждены отвечать"

Ранее в четверг в одном из подобных ударов была полностью разрушена крупнейшая теплоэлектростанция Киевской области. Путин на встрече с президентом Беларуси Лукашенко назвал это ответом на удары Украины по инфраструктуре в России, в частности, недавние - по НПЗ. Хотя российский лидер заявил, что зимой ВС РФ не атаковали украинские энергообъекты.

"Мы, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после нанесения ударов по нашим энергообъектам были вынуждены ответить", - сказал Владимир Путин.

При этом именно зимой 2022−2023 годов Россия уже осуществила массированную атаку на украинскую инфраструктуру, а сам Путин в декабре 2022 года заявил: "Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска, кто не подает воду в Донецк"?

В марте 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест российских командующих, ответственных за атаки на украинскую инфраструктуру, подчеркнув, что они были направлены против гражданских объектов и являются нарушением законов и обычаев войны.

Евродепутаты добиваются Patriot для ВСУ

Европарламент предпринял попытку оказать давление на лидеров ЕС с тем, чтобы они увеличили объёмы помощи Киеву.

В четверг евродепутаты отказались утверждать проект бюджета Совета ЕС, пока Украине не поставят дополнительно системы ПВО Patriot. Этот шаг был предложен бывшим премьер-министром Бельгии и либеральным депутатом ЕП Ги Верхофстадтом. Он напомнил, что в Европе имеется порядка "100 таких систем, а Украине нужны всего семь".

Впрочем, аналитики говорят, что законодательный орган не имеет полномочий принуждать Совет поставлять оружие кому бы то ни было.

Новые нормы мобилизации

Между тем, Верховная Рада приняла спорный закон, который ужесточает правила призыва на военную службу.

Резонанс вызвало то что оттуда исключили пункт о демобилизации уже воюющих солдат, даже тех, кто на передовой с самого начала полномасштабного вторжения два года назад. Теперь документ должен подписать президент Владимир Зеленский. Он уже выступал в его защиту, заверяя, что новые меры должны помочь военному руководству страны.