Иран может атаковать Израиль в ближайшие 48 часов (СМИ)

Белый дом призвал Китай, Саудовскую Аравию и Турцию удержать Иран от эскалации в регионе.

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Израиль готовится отразить атаку Ирана в ближайшие 24-48 часов. Об этом говорится в опубликованном в четверг материале The Wall Street Journal. По информации источника, близкого к иранскому руководству, на который ссылается издание, нападение будет совершено на юг или север страны.

Но, как указано в статье, "окончательное решение ещё не принято", поскольку план операции находится на стадии обсуждения.

Ряд американских СМИ пишут, что планируется "масштабная воздушная атака с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов". Вместе с тем, отмечается, что она может иметь ограниченный характер, так как Тегеран не хочет провоцировать Вашингтон на ответные действия.

Тем временем Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к министрам иностранных дел Китая, Турции и Саудовской Аравии с просьбой оказать давление на Иран, чтобы тот не обострял ситуацию.

Мэтью Миллер, пресс-секретарь Госдепартамента США:

"Мы по-прежнему обеспокоены риском эскалации на Ближнем Востоке. И, в частности, угрозами, прозвучавшими в последние дни со стороны Ирана в адрес государства Израиль и израильского народа. Вы видели, что вчера президент ясно дал понять, что мы решительно поддерживаем безопасность Израиля в борьбе с этими угрозами...Дальнейшая эскалация этого конфликта вредит не только Израилю, Ирану, не только странам региона, но и всему миру".

Накануне в среду иранское руководство вновь грозило наказать Израиль за авиаудар 1 апреля по консульству Иранав Дамаске (Сирия), в результате которого погибли 16 человек, в том числе семь членов Корпуса стражей Исламской революции.

ЦРУ также предупредило израильских властей о "неминуемой массированной атаке". Официальные американские лица подчёркивают, что Иран имеет достаточно обогощённого урана для производства как минимум трёх ядерных бомб.

Но лобовая атака на Израиль означала бы отказ Тегерана от своей традиционной военной доктрины. С 1979 года, когда после революции к власти пришёл аятолла Хомейни и страна была провозглашена Исламской республикой, Иран ни разу не наносил прямых ударов по еврейскому государству.