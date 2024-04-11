Лавина унесла три жизни в австрийских Альпах

Нидерландские туристы стали жертвами лавины на горнолыжном курорте в Тироле. Риск схода лавин считался умеренным.

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Трое туристов из Нидерландов погибли в результате схода лавины в австрийских Альпах. Они входили в группу из 17 человек, в сопровождении 4-х горных гидов поднимавшихся на лыжах к убежищу Мартин-Буш-Хютте, расположенному на высоте около 2500 метров над уровнем моря на курорте Зельден в Тироле.

Снежная волна шириной 80 метров настигла их около 11 часов утра.

Еще одного засыпанного снегом человека удалось спасти и доставить и доставить в больницу соседнего города Замс. Остальные члены группы были эвакуированы со склона горы на вертолете.

В момент восхождения риск схода лавин оценивался как умеренный; 2 пункта по пятибалльной шкале. Но эксперты предупредили о возможности схода лавин из-за рыхлого снега.

В министерстве иностранных дел Нидерландов заявили, что посольство страны в Вене "в настоящее время расследует обстоятельства произошедшего и готово предоставить консульскую помощь в случае необходимости"