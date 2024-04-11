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Лавина унесла три жизни в австрийских Альпах

Австрийская полиция на месте схода лавины, жертвой которого стали три туриста из Нидерландов
Австрийская полиция на месте схода лавины, жертвой которого стали три туриста из Нидерландов Авторское право ATORF
By Кнарик Хачатрян
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Нидерландские туристы стали жертвами лавины на горнолыжном курорте в Тироле. Риск схода лавин считался умеренным.

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Трое туристов из Нидерландов погибли в результате схода лавины в австрийских Альпах. Они входили в группу из 17 человек, в сопровождении 4-х горных гидов поднимавшихся на лыжах к убежищу Мартин-Буш-Хютте, расположенному на высоте около 2500 метров над уровнем моря на курорте Зельден в Тироле.

 Снежная волна шириной 80 метров настигла их около  11 часов утра.

Еще одного засыпанного снегом человека удалось спасти и доставить и доставить в больницу соседнего города Замс. Остальные члены группы были эвакуированы со склона горы на вертолете. 

В момент восхождения риск схода лавин оценивался как умеренный; 2 пункта по пятибалльной шкале. Но эксперты предупредили о возможности схода лавин из-за рыхлого снега.

В министерстве иностранных дел Нидерландов заявили, что посольство страны в Вене "в настоящее время расследует обстоятельства произошедшего и готово предоставить консульскую помощь в случае необходимости"

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