Смертельная лавина в провинции Ван

На востоке Турции в провинции Ван жертвами схода лавины стали по меньшей мере 38 человек, свыше 50 получили ранения. Большинство погибших и пострадавших — представители спасательных служб.

Во вторник в уезде Бахчисарай произошёл обвал снега на горной дороге, по которой ехала снегоуборочная машина, за ней следовал микроавтобус. Под давлением снежной массы транспортное средство с пассажирами попало в 40-метровый обрыв.

В результате погибли пять человек, семерых удалось спасти, еще двое пропали без вести .

На их поиски были направлены спасатели и жандармы, но в среду они попали под новую лавину. Всего в районе стихийного бедствия работали около 300 человек.

Местные СМИ сообщили, что водитель снегоуборочной машины выбрался самостоятельно, после чего пытался обнаружить под снегом автобус, в котором видел детей, но не смог его найти и пешком дошёл до ближайшего населённого пункта.

На месте трагедии сохраняется риск схода лавин.