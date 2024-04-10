Испания отменит "золотые визы" для иностранных инвесторов в недвижимость

By Euronews и AP

Премьер-министр Педро Санчес заявил, что "жилье — это право, а не просто спекулятивный бизнес".

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Кабинет министров Испании одобрил меры по отказу от схемы "золотых виз", которая была введена в действие в 2013 году после краха рынка жилья и кризиса евро, чтобы оживить сектор и предоставить право на жительство богатым иностранцам, инвестировавшим в недвижимость.

Но критики утверждают, что схема создает инфляционное давление и служит каналом проникновения в экономику "грязных денег". Это побудило правительство Педро Санчеса объявить в октябре, что схема будет постепенно отменена.

"Мы собираемся инициировать процедуру отмены предоставления так называемой "золотой визы", которая позволяет получить доступ к статусу резидента, если в недвижимость инвестировано более полумиллиона евро. Мы собираемся принять необходимые меры, чтобы гарантировать, что жилье — это право, а не просто спекулятивный бизнес", — заявил Санчес на пресс-конференции 8 апреля.

Отмена этой схемы вряд ли сильно повлияет на рынок недвижимости. По данным риэлтеров, менее 0,1% из более чем четырех миллионов домов, проданных за последние десять лет, были приобретены в рамках этого режима.

Министр жилищного строительства Изабель Родригес сообщила, что в период с 2013 по 2023 год было выдано более 14 000 таких разрешений, в основном гражданам Китая и России. Среди тех, кто мечтает о доме под испанским солнцем, также есть граждане Великобритании, США, Ирана и Венесуэлы.

Соседняя Португалия недавно пересмотрела свою схему "золотых виз", исключив из нее инвестиции в недвижимость, чтобы решить проблему жилищного кризиса.

Европейская комиссия уже давно призывает отказаться от подобных визовых схем, ссылаясь на риски для безопасности и утверждая, что гражданство предоставляется без реальных обязательств для получателя жить в стране.