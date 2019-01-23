"Золотые визы". "Брексит" и убежище. Проди-лоббист

Программа "Вкратце из Брюсселя":

"Золотые" визы и паспорта

Брюссель предупредил, что схемы приобретения гражданства могут увеличить риски отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов. В обмен на крупные инвестиции Кипр, Болгария и Мальта выдают так называемые «золотые паспорта», а ещё 20 стран — виды на жительство.

До "брексита" Дублинские правила в силе

Европейский суд определил, что пока Великобритания находится в составе Евросоюза, она должна рассматривать просьбы о предоставлении убежище от иностранцев, въехавших ЕС через неё.

Дело возбудила в Люксембурге Ирландия, опасаясь, что из-за брексита она не сможет депортировать в Соединённое королевство нелегальных мигрантов.

Дебаты о Венгрии без её министров

Министр иностранных дел Венгрии сообщил, что никто из членов её правительства не примет участия в дебатах о положении в этой стране, которые состоятся на следующей неделе в Европарламенте. “Пусть в этом спектакле участвуют те, кто хочет, а у нас идёт избирательная кампания", - сказал Петер Сиярто.

Евродепутаты намерены обсудить закрытие в Венгрии Центрально-Европейского университета, закон о сверхурочной работе и недавние антиправительственные протесты.

Возвращение Проди - в качестве лоббиста

Романо Проди вернулся в Брюссель в качестве лоббиста. Бывший президент Еврокомиссии встретился с нынешним — Жан-Клодом Юнкером и с другими комиссарами - и ратовал за увеличение инвестиций в социальные инфраструктуры.

Проди призвал в своём докладе к использованию имеющихся ресурсов для финансирования доступного жилья и улучшения благосостояния граждан.