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Спортивный рекорд на Эйфелевой башне

Мечта Анук Гарнье сбылась
Мечта Анук Гарнье сбылась Авторское право Laurent Cipriani/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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34-летняя Анук Гарнье с помощью силы рук за 18 минут взобралась на высоту в 110 метров.

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Французская спортсменка побила мировой рекорд по высоте лазанья по канату среди мужчин и женщин, поднявшись на второй этаж Эйфелевой башни в Париже. 

34-летняя Анук Гарнье с помощью силы рук за 18 минут взобралась на высоту в 110 метров. 

Цель мероприятия —  собрать средства для Лиги борьбы с раком.

Двукратная чемпионка мира по бегу с препятствиями Анук Гарнье целый год тренировалась. Друзья и родственники пришли поддержать спортсменку. 

"На пути к этому рекорду было много взлетов и падений. Погода не всегда была моим союзником, и нам приходилось координировать действия всех, кто участвовал в этом монументальном проекте. Но я никогда не переставал в это верить. Удовлетворение и радость, которые я получаю от этого сегодня, еще больше. Это безумная мечта сбылась", — сказала Анук Гарнье. 

Предыдущий мировой рекорд принадлежал южноафриканскому спортсмену Томасу Ван Тондеру, который в 2020 году поднялся на 90 метров по веревке между башнями Соуэто в Йоханнесбурге.

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