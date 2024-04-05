В США выписали пациента, которому успешно пересадили почку свиньи

By Euronews

Процесс восстановления пациента идет хорошо, говорят врачи. Операция была проведена в Массачусетской больнице общего профиля Бостона в конце марта.

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62-летний Рик Слэйман, которому две недели назад провели первую в мире успешную операцию по трансплантации генно-модифицированной почки свиньи, выписан из больницы.

Об этом говорится в официальном аккаунте в соцсети Х Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне.

По словам врачей, Слэйман "быстро поправляется и продолжит восстанавливаться дома в кругу семьи". Медики говорят, что новая почка функционирует хорошо, и диализ пациенту больше не нужен.

Слэйман давно страдает от почечной недостаточности. Шесть лет назад в этой же больнице ему пересадили донорскую почку от человека, но организм её отторг.

Успешно проведённую операцию врачи назвали "важной вехой", так как человеческих донорских органов всем нуждающимся не хватает. Зачастую пациентам приходится ждать трансплантации длительное время.