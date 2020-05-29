Бостонский марафон отменён впервые за 124-летнюю историю

Старейший и престижнейший ежегодный Бостонский марафон, ранее перенесенный на 14 сентября из-за пандемии коронавируса, отменен. Такая мера применяется впервые за всю 124-летнюю историю забега. К такому решению пришли организаторы, объяснив его так:

Нашим главным приоритетом по-прежнему остается охрана здоровья населения, а также наших сотрудников, участников, волонтеров, зрителей и болельщиков, хотя мы не можем принести мир в Бостон в сентябре, мы планируем принести Бостон в мир для исторического 124-го Бостонского марафона Том Грилк исполнительный директор Бостонского марафона

Всем участникам, зарегистрированным на мероприятие, будет возвращена сумма вступительного взноса и гарантирована возможность принять участие в виртуальной версии марафона. Виртуальные бегуны должны будут пробежать 42,1 км в течение 6 часов и предоставить подтверждение времени, за которое они преодолели марафонскую дистанцию. Все они получат официальную программу Бостонского марафона, футболку участника, медаль и нагрудник бегуна.

Изначально Бостонский марафон должен был пройти 20 апреля. Ранее из-за коронавируса был отменен Римский марафон, Парижский марафон был перенесен с 5 апреля на 18 октября, Барселонский марафон — с 15 марта на 25 октября, Берлинский марафон точно не пройдет в сентябре.

Бостонский марафон также известен и печальными событиями. В апреле 2013 года незадолго до финишной черты с разницей в несколько секунд произошли два взрыва. Три человека погибли и более 260 получили ранения. Через несколько дней после этого полиция вышла на след организаторов взрывов - Тамерлана и Джохара Царнаевых. При попытке задержания Тамерлан был убит, а Джохар ранен и арестован.

В апреле 2015 года Джохара Царнаева признали виновным по всем 30 пунктам обвинения и приговорили к смертной казни. 26-летний Царнаев в настоящий момент содержится в тюрьме строгого режима Флоренс в штате Колорадо. Дата его казни до сих пор не была назначена ввиду того, что адвокаты заявляли о своем намерении обжаловать вердикт суда.

По данным ВОЗ, США лидирует по количеству инфицированных и смертей от COVID-19. Общее число зараженных превышает 1,7 млн, число летальных случаев — более 100 тысяч.