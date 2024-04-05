В Нью-Йорке произошло землетрясение

By euronews

Землетрясение магнитудой 4.8 произошло утром в пятницу в районе Нью-Йорка. Экстренные службы города сообщили в в спецоповещении, что данные о повреждениях зданий или травмах людей не поступали.

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Землетрясение магнитудой 4.8 произошло утром в пятницу в районе Нью-Йорка. Для жителей крупнейшего мегаполиса США это стало настоящим сюрпризом, поскольку северо-запад страны не относят к сейсомактивным зонам.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясения произошло в 10:23, его эпицентр находился недалеко от Ливана, штат Нью-Джерси, примерно в 45 милях к западу от Нью-Йорка и в 50 милях к северу от Филадельфии. В службе также заявили, что ощутить подземные толчки могли более 42 миллионов человек.

Спустя более чем 30 минут после землетрясения экстренные службы Нью-Йорка сообщили в спецоповещении, что данные о повреждениях зданий или травмах людей не поступали. Мэр города Эрик Адамс был проинформирован о случившемся, сообщил его представитель Фабьен Леви, который добавил: "Хотя на данный момент у нас нет никаких сообщений о серьезных последствиях, мы продолжаем следить за ситуацией".

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул написала в соцсети X, что землетрясение ощущалось по всему штату. "Моя команда оценивает последствия и любой ущерб, который мог быть причинен, и мы будем информировать общественность в течение дня", - написала она.

В 2011 году землетрясение в Виргинии магнитудой 5.8 ощущалось почти на всем восточном побережье США, став самым сильным в этом регионе со времен Второй мировой войны.

Тогда были повреждены здания Пентагона, Вашингтонского кафедрального собора и Монумент Вашингтону, были эвакуированы аэропорты.