Знаменитый футболист объявил о сотрудничестве с фондом, который объявил своей целью заботу о планете. Первой инициативой станет продажа бутс Месси из переработанного пластика.

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Лионель Месси стал амбассадором проекта Join the Planet, цель которого: борьба с изменением климата и забота о планете.

Первая инициатива в рамках сотрудничества с восьмикратным обладателем "Золотого мяча" - продажа копий знаменитых коллекционных бутс футболиста из переработнанного пластика. Недавно презентовали их модель, разработанную совместно с аргентинским брендомKarün.

По задумке, материалом для производства спортивной обуви послужат тысячи тонн отходов с побережья водоёмов по всему миру.

Реализация проекта начнётся с очистки реки в родном городе Месси Росарио, в Аргентине.

Самир Сулейманов, глава проекта Join the Planet:

"Мы стараемся определить такие действия, которые очень практичны и могут помочь кому-то на местах, предложить решения местным сообществам. Мы хотим объединить инициативы со смыслом, практичные и реализуемые".

Вырученные средства от продажи коллекционных бутс пойдут на различные природоохранные инициативы фонда Join The Planet.

Лионель Месси, амбассадор проекта Join the Planet:

"Давайте объединим наши усилия с Join the Planet, чтобы осуществить изменения, в которых нуждается наша планета".