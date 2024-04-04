Россия нанесла двойной удар беспилотниками по Харькову

By Euronews

Российские беспилотники атаковали Харьков. Из 20 выпущенных военными РФ дронов украинской ПВО удалось сбить 11. Уцелевшие БПЛА повредили частные и многоквартирные дома. На данный момент известно о 4 погибших и 12 раненых.

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Четыре человека погибли и не менее 12 пострадали в результате налёта российских беспилотников на Харьков.

В ночь на 4 апреля Россия дважды атаковала объекты в городе и области, применив 20 ударных дронов типа "Шахед", говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Одиннадцать БПЛА украинским военным удалось сбить.

Под ударом оказались жилые дома, сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов. В частном секторе возникло несколько пожаров. Во время повторного налёта, погибли трое спасателей, которые занимались ликвидацией последствий предыдущей атаки.

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, БПЛА попали как минимум в три жилых дома. Один из них атаковал 14-этажный дом, разрушив квартиры на нескольких этажах.

В результате нападения в нескольких районах Харькова возникли перебои с электричеством.

Всего за сутки армия РФ нанесла по Украине 6 ракетных и 85 авиаударов, сообщили в Генштабе ВСУ. Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Минобороны РФ ничего об атаке на Харьков не сообщало. В телеграм-канале ведомства говорится лишь, что "дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов были уничтожены над Белгородской (3 БпЛА) и Тульской (2 БпЛА) областями".