Курмашева останется в СИЗО как минимум до 5 июня

By Euronews

Срок ареста российско-американской журналистки Алсу Курмашевой продлён ещё на 2 месяца.

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Cуд в Казани постановил продлить содержание российско-американской журналистки Алсу Курмашевой как минимум до 5 июня. Это ещё один шаг Кремля в подавлении инакомыслия и свободы слова.

Редактор татаро-башкирской службы "Радио Свобода", финансируемого правительством США, Курмашева была задержана в аэропорту Казани 2 июня 2023 года, когда приезжала навестить свою больную мать. 18 октября ей были предъявлены обвинения в том, что она не зарегистрировалась в качестве иностранного агента при сборе информации о российских вооруженных силах. Позже её обвинили также в распространении ложной информации о российских военных.

Курмашева, гражданка США и России, до ареста жила в Праге с мужем и двумя дочерьми. В случае признания виновной ей может грозить до 10 лет тюремного заключения.

В понедельник в зале суда журналистка сказала репортерам, что чувствует себя не очень хорошо физически, и что во время содержания под стражей у нее обострились некоторые заболевания.

"Условия жизни очень плохие, у меня нет возможности позаботиться о своем здоровье", — сказала она, добавив, что медицинская помощь в СИЗО была минимальной.

Российские власти усилили репрессии против критиков Кремля и независимых журналистов после того, как президент Владимир Путин направил войска в Украину в феврале 2022 года, используя закон, который фактически криминализирует любые публичные высказывания о конфликте, отклоняющиеся от линии Кремля.

Курмашева стала вторым американским журналистом, задержанным в России в 2023 году после того, как в марте репортер Wall Street Journal Эван Гершкович был арестован по обвинению в шпионаже.