В Казани арестована журналистка Радио "Свобода" Алсу Курмашева

By Euronews

Российско-американская журналистка Алсу Курмашева арестована в Казани, сообщил в среду её работодатель Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Она стала вторым американским журналистом, задержанным в России в 2023 году после репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича.

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Алсу Курмашеву обвиняют в том, что она не заявила о себе "как об иностранном агенте", за что ей грозит до пяти лет лишения свободы, говорится в заявлении медиакомпании, финансируемой Конгрессом США.

Журналистка жила в Праге с мужем и детьми, но была вынуждена приехать в Россию по "семейным обстоятельствам" 20 мая, а 2 июня перед обратным вылетом в Казань была временно арестована, поясняет RFE/RL. У нее были изъяты американский и российский паспорта, и она не могла покинуть Россию, после чего в среду ей было предъявлено обвинение.

В заявлении нью-йоркского Комитета по защите журналистов (CPJ) говорится, что в среду вечером Курмашева находилась в изоляторе временного содержания, по информации официального информационного агентства "Татар-информ".

Власти обвиняют журналистку в том, что она "намеренно собирала военную информацию о деятельности России через Интернет с целью передачи этой информации", а также в "проведении информационных кампаний, дискредитирующих Россию", сообщает "Татар-информ".

CPJ призывает Россию "немедленно освободить" журналистку и "снять с нее все обвинения".

Журналистика не преступление, и задержание Курмашевой - еще одно доказательство стремления России подавить журналистику заявление Комитета по защите журналистов

По данным RFE/RL, Алсу "Курмашева - опытный журналист, долгое время освещавший деятельность этнических меньшинств в Татарстане и Башкортостане, в Поволжье и на Урале".

Представитель общественной организации "ОВД-Инфо" сообщил, что Курмашева, "скорее всего", будет переведена в СИЗО в ближайшее время. "Она была арестована только потому, что является сотрудником Радио Свобода. На самом деле, сегодня любой независимый журналист в России рискует получить то же самое", - заявил один из коллег г-жи Курмашевой на условиях анонимности.

По данным КЗЖ, в 2022 году в Татарстане были проведены обыски в домах семи журналистов Радио "Свобода".