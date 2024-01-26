В финале Australian Open сыграют Даниил Медведев и Янник Синнер

By Euronews

Даниил Медведев и Янник Синнер разыграют главный трофей первого в сезоне турнира "Большого шлема": россиянин отыгрался со счета 0:2 в матче с Александром Зверевым из Германии, а итальянец одолел самого Новака Джоковича

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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису. В упорном полуфинальном поединке он одолел представителя Германии Александра Зверева в пяти партиях - 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

Ранее россиянин дважды доходил до финала турнира, но завоевать главный трофей ему не удавалось.

В решающем матче Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером, который ранее выиграл у действующего победителя турнира серба Новака Джоковича. Для первой ракетки мира это поражение на Открытом чемпионате Австралии стало первым за последние шесть лет.

Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:2, 6:7, 6:3 в пользу итальянца.

Финал турнира состоится в воскресенье.