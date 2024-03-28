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Обеспеченные латиноамериканцы выбирают Мадрид

Латиноамериканцы выбирают Мадрид
Латиноамериканцы выбирают Мадрид Авторское право Palomeque
By Jaime Velazquez
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Десятки обеспеченных латиноамериканцев выбирают для жизни Мадрид. Многие из них селятся в историческом районе Саламанка.

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Эта квартира с двумя спальнями в мадридском районе Саламанка стоит более миллиона евро. И она не останется свободной надолго. Подобное жилье — самый желанный объект для обеспеченных латиноамериканцев, которые превращают Мадрид в новый Майами.

"Она ориентирована в первую очередь на латиноамериканцев. Это правда, что сейчас спрос очень высок. Он в пять раз превышает предложение в этом районе", — рассказывает риелтор агентства Gilmar Тарек Муре Гарсон.

Марсела Перес — декоратор и хоумстейджер. Она оформляет квартиры венесуэльцев, мексиканцев и колумбийцев в соответствии с их вкусами. Она находит для них всё необходимое: от мебели до столовых приборов и постельного белья.

"Бывают случаи, когда они приезжают на короткий срок: два, три, максимум шесть месяцев. Поэтому они предпочитают поручить это кому-то после покупки. Так, когда они приедут, всё уже будет готово", — говорит она.

Мексиканец Октавио Рохас живет в Мадриде уже 15 лет. Он возглавляет Ассоциацию мексиканских бизнесменов в Испании и помогает своим соотечественникам и их инвестициям перебираться сюда.

"Мадрид, Испания, предлагает именно то, что вы ищете: безопасность, экономическую надежность, юридическую определенность, а также фантастическое гастрономическое и культурное предложение", — считает он.

Новые пятизвездочные отели и элитные бизнесы процветают, благодаря новой волне иммиграции из Латинской Америки.

Новые жители Мадрида дают новый толчок развитию досуга и высокой культуры в городе. 90% клиентов подобных художественных — латиноамериканские коллекционеры.

Основные сети латиноамериканских ресторанов открыли залы в Мадриде, чтобы удовлетворить вкусы своих соотечественников и позволить местному населению понять их.

"Прибытие довольно большого числа мексиканцев способствовало тому, что люди стали просить текилу и мескаль в основных модных барах. Теперь у нас есть рестораны известных шеф-поваров, которые уже предлагают мексиканские спиртные напитки", — рассказывает сооснователь Entre Compas и Mezcaloteca Вильмер Яхамин.

Новоприбывшие латиноамериканцы, кажется, останутся здесь надолго. Благодаря им Мадрид стал еще немного более космополитичным.

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