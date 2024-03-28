Как оздоровить госбюджет Франции?

Правительство Франции выработало план по сокращению дефицита госбюджета, который вырос до 5,5% ВВП. Одна из мер - сокращение срока выдачи пособий по безработице.

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Французское правительство наметило меры, которые оно намерено предпринять для решения проблемы серьезного дефицита бюджета страны. Особое внимание уделятся основательному сокращению государственных расходов. Официальные данные, опубликованные на этой неделе, показывают, что дефицит вырос до 5,5% ВВП, что превысило прогноз правительства. на 0,6 пункта.

Премьер-министр Габриэль Атталь говорит, что администрация по-прежнему стремится сократить дефицит до уровня 2,7% к 2027 году. Эта цель, к которой рейтинговые агентства относятся скептически, может быть достигнута.

В интервью Атталь сказал, что дальнейшее сокращение продолжительности выдачи пособий по безработице будет одним из главных приоритетов. Это особенно чувствительный вопрос для правительства, поскольку прогнозируется рост безработицы. По словам премьера, среди действий, призванных улучшить состояние государственной казны, повышение налогов не рассматривается.

Правительственный план предположительно встретит ожесточенное сопротивление в парламенте, в котором правящая партия президента Эммануэля Макрона не имеет большинства.