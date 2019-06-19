Левый поворот Валлонии

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Во франкоязычной Валлонии усилилось влияние левых политических сил. Этот южный регион Бельгии экономически слабее Севера, в нем пришла в упадок промышленность.

Член городского совета Шарлеруа от Социалистической партии рассказывает о том, как трудно приходится валлонам:

«На социальном уровне у нас много людей бедных, испытывающих трудности, - говорит Гаэтан Бангиса. - Наша главная задача - изыскать средства для реконструкции города».

В индустриальную эпоху экономика Валлонии процветала. Но 30 лет назад была закрыта последняя угольная шахта, и с тех пор многие фирмы покинули регион (недавний пример — американская Caterpillar). Это обернулось ростом безработицы, которая гораздо выше, чем в среднем по Бельгии.

На майских выборах совершила впечатляющий взлёт Рабочая партия. Набрав 13,3% голосов, она пропустила вперёд только социалистов и направила в федеральный парламент 7 депутатов.

Другой член горсовета настроен бороться с брюссельским истеблишментом:

«Мы хотим уменьшить вдвое зарплату министров и депутатов, - говорит Жермен Мугеманганго. - Мы понизим уровень их жизни до уровня среднего гражданина».

Левые политики Валлонии обязуются защищать права простых людей, перераспределять в их пользу национальные блага:

«Нужно, чтобы производимое богатство служило нуждам подавляющего большинства, 90% населения, а не обогащению нескольких персон», - добавил Мугеманганго.

Разница между Севером и Югом Бельгии — не только в экономическом развитии, но и в национальном самосознании:

“Фламандцы с раннего возраста учатся быть прежде всего фламандцами, - продолжает Бангиса. - А здесь, в Валлонии, мы скорее граждане своего города, будь то Шарлеруа, Льеж или Намюр. Но прежде всего мы - бельгийцы, наши помыслы — о Бельгии”.

Партии и другие организации Фландрии, Валлонии и столичного региона после всеобщих выборов до сих пор не могут сформировать коалиционное правительство всей Бельгии. В последний раз на переговоры об этом ушел 541 день.

Фракция консерваторов и националистов

Фракция Европейские консерваторы и реформисты в Европарламенте сохранила в своём составе Новый фламандский альянс. Эта партия националистов бельгийского региона Фландрия заявила, что продолжит собственный курс и будет занимать независимую политическую позицию.

Её представительство сократилось после майских выборов с 7 до 3 евродепутатов, а число консерваторов упало с 74 до 63.

Либералов Европарламента возглавил Чолош

Главой новой либеральной фракции Европарламента "Обновление Европы” избран экс-премьер Румынии и бывший еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Дачиан Чолош. Он получил 65 голосов, а Софи ин'т Вельд из Нидерландов – 41.

Чолош стал фаворитом после того, как его кандидатуру поддержала делегация президента Франции Эммануэля Макрона. Она примкнула после майских выборов к группе, которая пришла на смену Альянсу либералов и демократов за Европу Ги Верхофстадта.

Adidas лишается полосок

Знаменитые три полоски немецкого производителя спортивных товаров Adidas не являются зарегистрированной в ЕС торговой маркой. Европейский суд общей юрисдикции подтвердил такой вывод ведомства интеллектуальной собственности, которое отменило имевшуюся регистрацию.

Судьи заключили, что три полоски лишены какой-либо отличительной характеристики. Одна бельгийская обувная фирма уже попросила аннулировать нынешний товарный знак Adidas.