By Liv Stroud

Вице-канцлер Германии, министр экономики и климата ФРГ Роберт Хабек в беседе с Euronews заявил, что Европа должна увеличить расходы на оборону, чтобы иметь возможность защитить себя.

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Корреспондент Euronews Лив Страуд встретилась с вице-канцлером Германии, министром экономики и климата ФРГ Робертом Хабеком, чтобы обсудить увеличение военных расходов в Европе в свете угрозы европейской демократии со стороны президента России Владимира Путина.

"Кто-то либо не видел, либо не хотел видеть, что делает Путин, как сильно он наращивает военный потенциал. Я не хочу тратить деньги на армию и вооружение. Я считаю, что их лучше потратить на образование, науку, защиту климата, на устойчивое развитие. Но мы должны это делать. Время, когда не хотелось этого делать, прошло. Вот почему мы должны увеличить военные расходы — чтобы иметь возможность защитить себя, а также чтобы обеспечить собственную европейскую гарантию безопасности. Не просто полагаться на американцев как на гаранта, мы должны уменьшить__нашу зависимость от них. Мне нелегко говорить о том, что за последние два года военные расходы увеличились, потому что мы оказали Украине такую сильную поддержку. На мой взгляд, их нужно сохранить. Можно сказать, для поддержания европейской, во всяком случае немецкой армии, чтобы иметь возможность что-то сделать", — заявил Роберт Хабек.

"Мы должны увеличить военные расходы, чтобы защитить себя" Роберт Хабек вице-канцлер Германии

Экономика Германии — сильнейшая в Европе — особенно сильно пострадала от последствий вторжения России в Украину после многих лет жесткой энергетической зависимости.

Политику "зеленых" приходится балансировать между экономической и климатической политикой, последняя из которых стала темой для жарких дискуссий: многие немцы либо решительно выступают против нее, либо поддерживают.

В последние несколько лет Берлин сотрясали протесты, в том числе организованные студентами "Пятницы за будущее", которые выступали за охрану окружающей среды. Активисты "Последнего поколения" остановили движение по всей стране и разгромили Бранденбургские ворота, а фермеры проехали на тракторах по центру Берлина, чтобы выразить недовольство отменой субсидий на дизельное топливо.

Поддержка так называемой "светофорной коалиции" снижается на фоне недавнего всплеска поддержки ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Роберт Хабек также рассказал о предстоящих европейских выборах, о том, как лучше подготовиться к изменению климата в Европе, и о том, как немецкая экономика должна восстановиться после высокой инфляции.

Полная версия "Глобального разговора" с Робертом Хабеком выйдет вечером во вторник, 26 марта.