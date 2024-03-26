Люди, бегущие от конфликтов, продолжают погибать на пути к лучшей жизни

By Euronews

Миграционный кризис не разрешается. Проект "Пропавшие мигранты" рассказывает о тревожных тенденциях.

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За последнее десятилетие в мире зарегистрировано более 64 000 смертей и случаев исчезновения мигрантов, бегущих от конфликтов, бедности и преследований. Такие данные в своем докладе обнародовали участники проекта "Пропавшие мигранты".

В отчете говорится о необходимости увеличить число поисково-спасательных операций и обеспечить безопасные миграции и активизировать международное сотрудничество в борьбе с незаконной перевозкой людей.

Джордж Галиндо, Институт глобальных данных МОМ:"Цифры весьма тревожные. Мы видим, что и десять лет спустя люди продолжают погибать в поисках лучшей жизни. Например, 2023 год стал самым смертоносным в истории. Тогда погибли более 8500 человек. И причин тому множество. Большинство людей тонут в море. Это свыше 60% задокументированных смертей. Только в Средиземном море, как мы видим, погибли или пропали без вести свыше 28 000 человек".

Несмотря на политические обязательства и внимание средств массовой информации к проблеме беженцев, число смертей среди людей, покидающих свою родину и отправляющихся в небезопасное путешествие растет.

Более трети погибших мигрантов, страну происхождения которых удалось установить, происходят из государств, находящихся в состоянии конфликта.