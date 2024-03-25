Во Франции проходит "операция XXL" по борьбе с наркоторговлей

Обыски в домах, досмотры на дорогах, задержания. Во Франции проходит масштабная операция по борьбе с торговлей наркотиками.

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Началось всё неделю назад с Марселя. География рейдов расширилась, и в понедельник французская полиция провела их в южном городе, но также - Лилле, Лионе и окрестностях, Дижоне и столичном регионе.

Пьер-Эдуар Колье, префект полиции:

"Как результат: с начала недели было проведено более 190 задержаний. Мы изъяли 25 килограммов каннабиса и больше килограмма кокаина. Всё это - многочисленные операции, изъятия маленьких доз у большого числа лиц. Очень значимый результат работы для всего департамента".

В ходе обысков обнаруживают не только наркотические средства, но и оружие, огромные суммы денег наличными и банковскими чеками. Каждый день в рейдах задейстовано до 1000 правоохранителей - жандармов, полицейских, сотрудников таможни.

Анонсировал "беспрецедентную операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и наведению порядка", президент Эммануэль Макрон, дав ей название - "Очистка территории XXL".

Notre combat contre la drogue et les dealers est total. Nous allons désormais multiplier les opérations que nous avons préparées pendant des mois pour taper très fort. https://t.co/9x1R1q5uE6 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 25, 2024

Готовили её, по словам министра внутренних дел Франции, месяцами. Жеральд Дармарен заверил: операция будет расширяться, а число рейдов в ближайшие дни и недели увеличится с тем, чтобы "нанести мощный удар" по наркопреступности.

Война наркокартелей за контроль над территорией и точками сбыта в Марселе стала причиной серьёзной вспышки насилия в прошлом году. Жертвами стали 49 человек. Пострадавших - больше 120.