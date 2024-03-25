Во Франции проходит "операция XXL" по борьбе с наркоторговлей

Обыски в домах, досмотры на дорогах, задержания. Во Франции проходит масштабная операция по борьбе с торговлей наркотиками.
Началось всё неделю назад с Марселя. География рейдов расширилась, и в понедельник французская полиция провела их в южном городе, но также - Лилле, Лионе и окрестностях, Дижоне и столичном регионе.
Пьер-Эдуар Колье, префект полиции:
"Как результат: с начала недели было проведено более 190 задержаний. Мы изъяли 25 килограммов каннабиса и больше килограмма кокаина. Всё это - многочисленные операции, изъятия маленьких доз у большого числа лиц. Очень значимый результат работы для всего департамента".
В ходе обысков обнаруживают не только наркотические средства, но и оружие, огромные суммы денег наличными и банковскими чеками. Каждый день в рейдах задейстовано до 1000 правоохранителей - жандармов, полицейских, сотрудников таможни.
Анонсировал "беспрецедентную операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и наведению порядка", президент Эммануэль Макрон, дав ей название - "Очистка территории XXL".
Готовили её, по словам министра внутренних дел Франции, месяцами. Жеральд Дармарен заверил: операция будет расширяться, а число рейдов в ближайшие дни и недели увеличится с тем, чтобы "нанести мощный удар" по наркопреступности.
Война наркокартелей за контроль над территорией и точками сбыта в Марселе стала причиной серьёзной вспышки насилия в прошлом году. Жертвами стали 49 человек. Пострадавших - больше 120.