Корчок и Пеллегрини вышли во второй тур президентских выборов в Словакии

Кандидат от оппозиции, бывший министр иностранных дел Иван Корчок выиграл в первом туре голосования, но с небольшим отрывом от конкурента.

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Иван Корчок победил в первом туре президентских выборов в Словакии. Бывший министр иностранных дел набрал 42,51% голосов. Это не абсолютное большинство, а значит, будет второй тур.

В нём Корчок встретится с Петером Пеллегрини. Спикер парламента, которого считали фаворитом гонки, получил чуть более 37% голосов.

Третий результат и значительное отставание - у министра юстиции Штефана Харабина (11,73%).

Явка при этом достигла 52%, на 4% превысив показатель предыдущих выборов.

Пеллегрини возглавляет партию "Голос", входящую в правительственную коалицию популистского премьера Роберта Фицо, которого обвиняют в пророссийской позииции и евроскептицизме.

Корчок - же кандидат от оппозиции, придерживающийся либеральных, прозападных, проевропейских взглядов. Он, среди прочего, и в отличие от своего соперника, активно выступает за оказание помощи Украине в войне с Россией. Также экс-глава МИД считается продолжателем политики уходящего президента Зузаны Чапутовой, которая активно критикует правительство Фицо.

Это говорит о том, что общество расколото, и что оно действительно обеспокоено победой Роберта Фицо на сентябрьских выборах. Это говорит о том, что изменения происходят слишком быстро и идут в неправильном направлении. Мирослав Влаховский аналитик GLOBSEC

Мирослав Влаховский, аналитик GLOBSEC:

"Это был первый тур, в котором Иван Корчок победил с небольшим отрывом - около пяти процентов. Это говорит о том, что общество расколото, и что оно действительно обеспокоено победой Роберта Фицо на сентябрьских выборах. Это говорит о том, что изменения происходят слишком быстро и идут в неправильном направлении, и что лозунг "им не должно достаться всё" подействовал на значительную часть электората".

Второй тур состоится 6 апреля.

Полномочия президента в Словакии ограничены и имеют церемониальный характер. Однако он ратифицирует международные договоры, назначает судей высших судов и является главнокомандующим вооружёнными силами. Глава государства-члена НАТО и ЕС с населением 5,4 миллиона человек также может накладывать вето на законы, принимаемые парламентом.