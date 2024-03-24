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"Быстрее, гарсон!" В Париже возрождают гонку официантов

В гонке официантов надо дойти до финиша максимально быстро, не расплескав кофе и воду, и не потеряв круассан.
В гонке официантов надо дойти до финиша максимально быстро, не расплескав кофе и воду, и не потеряв круассан. Авторское право FRFT vía EBU
By Надежда Дрямина
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После 13-летнего перерыва во французскую столицу возвращается легендарная гонка официантов.

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В фартуке и с подносом в руке по улицам Парижа промчались почти 400 участников легендарной гонки официантов. 

К летним Олимпийским играм возрождается традиция, которая возникла в далёком 1914 году. С 2011-го гонка не проводилась из-за нехватки спонсоров. 

В воскресенье соревнующиеся, стартовав от мэрии французской столицы, преодолели двухкилометровую дистанцию по извилистым улочкам квартала Марэ.  

Бег запрещён. Официанты должны идти быстрыми шагами с максимальной скоростью - той самой которую сделавшие заказ посетители ждут от них в ресторане. 

Очки начисляют за скорость, но на финише судьи могут вычесть их, оценив, много ли пролилось воды или кофе, цел ли круассан.

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