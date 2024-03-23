Нетаньяху: "Если придется - мы сделаем это в одиночку"

By Euronews

Премьер-министр Израиля остается непреклонен в намерении провести наземную операцию в Рафахе, чтобы "покончить с ХАМАС"

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Госсекретарь США Энтони Блинкен, посетивший в пятницу Израиль, вновь предостерег руководство этой страны от наземной операции в Рафахе, на юге сектора Газа. Это была последняя остановка в его шестой поездке в регион с начала войны.

Блинкен подчеркнул, что такой шаг может "еще больше изолировать Израиль во всем мире и поставить под угрозу его долгосрочную безопасность и положение". Он настаивает на продолжении поисков дипломатических решений.

Главный дипломат США встретился с протестующими и семьями заложников, которые не покидают улицы Тель-Авива. Они скандировали "Блинкен, спасибо!" за усилия Вашингтона по предотвращению насилия и за посредничество в переговорах.

Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху непреклонен в своем намерении добиваться введения войск в Рафах - "чтобы покончить с ХАМАС". После встречи с Блинкеном Нетаньяху подчеркнул, что "у Израиля нет способа победить ХАМАС, не войдя в Рафах", и если США не поддержат это решение, Израиль "сделает это в одиночку".

У нас нет возможности победить ХАМАС, не войдя в Рафах и не уничтожив оставшиеся там батальоны. И я сказал ему, что надеюсь, что мы сделаем это при поддержке США, но если придется - мы сделаем это в одиночку Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Между тем, ситуация на Западном берегу реки Иордан также накаляется. В пятницу Израиль объявил 300 гектаров земли на палестинских территориях "государственной собственностью", что, согласно международному праву, является захватом.

По мнению ООН, израильские поселения там незаконны, а Западный берег считается оккупированным. Ранее в этом месяце глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал создание и расширение поселений "военным преступлением по международному праву". В прошлом месяце США заявили, что расширение поселений "несовместимо с международным правом".

Это происходит на фоне роста напряженности и количества столкновений между поселенцами и палестинцами.