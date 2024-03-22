Война в Газе: Совбез ООН готовится проголосовать по резолюции США

By Euronews

Совбез ООН проголосует по проекту резолюции США по Газе. Глава Моссада встретится с директором ЦРУ, премьером Катара и главой разведки Египта. Стороны обсудят потенциальное перемирие и сделку по освобождению заложников в Газе.

РЕКЛАМА

Совет Безопасности ООН готовится проголосовать по проекту резолюции США, в котором говорится о необходимости немедленного и устойчивого прекращения огня в Газе для защиты гражданского населения и и доставки помощи. Документ содержит призыв к освобождению заложников, захваченных ХАМАС 7 октября.

Вместе с тем Вашингтон открыто выступает против намерения Израиля провести наземную операцию в переполненном беженцами Рафахе. Совершающий поездку по странам Ближнего Востока госсекретарь США Энтони Блинкен планирует встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и членами военного кабинета и изложить в деталях позицию Вашингтона.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:"Крупная военная операция в Рафахе была бы ошибкой. Мы это не поддерживаем. Она также не нужна для решения проблемы с ХАМАС. А это необходимо. На следующей неделе у нас будет возможность в деталях поделиться этой точкой зрения с нашими израильскими коллегами и изложить наши взгляды на то, как по-другому решать эту проблему".

В Рафахе скопилось около полутора миллионов жителей сектора Газа. По данным ООН, люди страдают от острого недоедания. По словам главы ВОЗ, чтобы предотвратить голод, доставлять продукты питания в анклав нужно прежде всего за счет увеличения наземных перевозок.

Переговоры по Газе идут в столице Катара Дохе. Как сообщается в пятницу глава Моссада Дэвид Барнеа встретится с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, премьером Катара Мохаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани и главой разведки Египта Аббасом Камелем. Стороны обсудят потенциальное перемирие и сделку по освобождению заложников в Газе.