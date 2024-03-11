Наводнения во Франции: погибли три человека, четверо пропали без вести

Сообщается, что погибшие и пропавшие без вести - автомобилисты, которые пытались пересечь залитые водой мосты и чьи машины унесло потоком.

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Власти французского департамента Гар подтвердили гибель троих человек в результате наводнений, которые затронули юго-восток Франции после сильных ливней. Еще четверо человек числятся пропавшими без вести, в том числе - мужчина и двое его детей 4 и 13 лет. Мать семейства была спасена и госпитализирована.

Сообщается, что погибшие и пропавшие без вести - автомобилисты, которые пытались пересечь залитые водой мосты и чьи машины унесло потоком.

В субботу "Метео Франс" объявил оранжевый уровень тревоги на юге Франции из-за сильных ливней, связанных с прохождением урагана Моника. Оранжевый уровень является третьим уровнем опасности по четырехбальной шкале и призывает быть "очень бдительными" из-за "ожидаемых опасных явлений". Особенно рекомендуется избегать путешествий и приближаться к водотокам.