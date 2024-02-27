"Вышеградская четверка" разошлась во взглядах по вопросу помощи Украине

By Euronews

Словакия и Венгрия не хотят поставлять оружие Киеву.

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Премьер-министры стран "Вышеградской четверки" (Чехии, Словакии, Польши и Венгрии) выразили согласие с тем, что что агрессия России против Украины является грубым нарушением международного права и что Украина нуждается в помощи.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала после саммита в Праге.

По словам Фиалы, страны "Вышеградской четверки" расходятся во взглядах на формы помощи, которую они готовы предоставить Украине.

Чехия и Польша оказывают Украине военную помощь, а Венгрия и Словакия не разделяют эту позицию, но готовы предоставить гуманитарную или финансовую помощь.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что подход Запада к войне является "абсолютным провалом" и даже повторил ничем не подтвержденные заявления Владимира Путина о том, что Украиной управляют нацисты. Он также выступил против антироссийских санкций и хочет заблокировать вступление Украины в НАТО.

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан несмотря на свою пророссийскую позицию заявил, что не хочет видеть рядом российскую границу.

"У нас была история, в которой Советский Союз и Венгрия имели общую границу. У нас остались плохие воспоминания об этом периоде. Итак, самый важный базовый принцип венгерской национальной безопасности заключается в том, что к востоку от нас должно быть образование, расположенное между Россией и Венгрией. Поэтому мы помогаем Украине еще и из-за венгерских национальных интересов. Разница во мнениях между нами заключается в том, как лучше помочь Украине. Позиция Венгрии ясна: мы не отправляем оружие в Украину", — сказал Виктор Орбан.

Десятки протестующих собрались у Лихтенштейнского дворца, где проходила встреча, чтобы выступить против политики Орбана и Фицо. Они несли чешские и украинские флаги, а также флаги ЕС.

Власти Польша заявили, что готова внести свой вклад в план Чехии по приобретению боеприпасов, в которых остро нуждается Украина, у третьих стран за пределами Европейского Союза.