США и Израиль обсуждают необходимость операции в Рафахе

By Euronews

Премьер-министр Израиля согласился отправить делегацию в США для обсуждения военной операции ЦАХАЛ в Рафахе против ХАМАС. В Вашингтоне обеспокоены тем, что она может привести к большому числу жертв среди мирного населения.

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В Белом доме скептически относятся к плану Израиля провести операцию в Рафахе, городе на юге сектора Газа, где укрываются около полутора миллионов перемещенных палестинцев.

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился направить делегацию в Вашингтон после обсуждения ситуации с президентом США Джо Байденом, сообщает АР.

_"Израиль имеет право преследовать ХАМАС, террористическую группировку, ответственную за самое страшное нападение на евреев со времен Холокоста._Я напомнил о необходимости немедленного прекращения огня на несколько недель в рамках сделки по освобождению заложников, чтобы мы могли вернуть людей домой и оказать помощь гражданскому населению Газы", - написал Байден в Х после переговоров.

Он отметил, что обратился с просьбой к Нетаньяху направить в Вашингтон делегацию для обсуждения методов борьбы с ХАМАС без проведения наземной операции в Рафахе.

Новый визит госсекретаря на Ближний Восток

Вместе с тем на Ближний Восток с очередным визитом прибывает госсекретарь США Энтони Блинкен. 20 и 21 марта он проведет переговоры в Саудовской Аравии и Египте о прекращении огня в Газе.

По словам представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, Блинкен обсудит условия скорейшего достижения соглашения о прекращении огня, "которое обеспечит освобождение всех оставшихся заложников, активизацию международных усилий по увеличению гуманитарной помощи Газе и координацию постконфликтного планирования для Газы".

При этом подчеркивается, что соглашение должно предусматривать гарантии того, что "ХАМАС не сможет повторить нападение, аналогичное тому, что случилось 7 октября".

В том числе будет поднят вопрос о прекращении обстрелов торговых судов в Красном море и Аденском заливе с территории Йенема, подконтрольной йеменским хуситам.

В ООН предупреждают о массовом голоде в Газе, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня Fatima Shbair/AP

ООН: Без прекращения огня массовый голод неизбежен

Массовый голод ждет Газу уже в ближайшем будущем, говорится в новом докладе Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (ИКФ).

Прогнозы ИКФ составляются на основе оценок на местах, и гуманитарные работники затем используют их для распределения помощи лицам, подвергающимся наибольшему риску.

По сравнению с предыдущим анализом, который был проведен в декабре, в секторе обострилась ситуация с нехваткой продовольствия: по оценкам, на 79 процентов больше жителей Газы столкнулись с катастрофическим уровнем голода с середины февраля до середины марта, а с настоящего момента до июля прогнозируется рост на 92 процента.

Если не будут предприняты шаги по прекращению боевых действий и расширению доступа к гуманитарной помощи, массового голода будет не избежать Бет Бекдол заместитель гендиректора ФАО

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, что Израиль провоцирует голод в секторе Газа и использует его как оружие войны.

СМИ сообщают о гибели 20 палестинцев в Рафахе и Нусейрате

По меньшей мере 14 палестинцев убиты в результате израильского авиаудара по Рафаху и еще 6 - по лагерю беженцев Нусейрат (в центре сектора Газы), сообщает саудовский телеканал "Аш-Шарк аль-аусат".

Накауне, 18 марта израильская армия провела масштабный рейд в больнице "Аш-Шифа" в городе Газа. По сообщению армейской пресс-службы, были взяты в плен до 200 подозреваемых в терроризме, убит глава оперативного штаба управления внутренней безопасности ХАМАС Фаик Мабхух.

Израиль начал наземную операцию в Газе в ответ на нападение ХАМАС на юг Израиля 7 октября. Тогда погибли более 1200 израильтян, включая детей и иностранцев, были захвачены около двухсот заложников.