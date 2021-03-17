Виртуальный праздник: ирландцы отмечают День святого Патрика

17 марта в Ирландии и многих других странах мира отмечают День святого Патрика. Жители Дублина увидели невероятное по красоте воздушное шоу. Небо ирландской столицы осветили около пятисот дронов. В этом году, как и в прошлом, из-за пандемии коронавируса, праздник проходит виртуально. Театрализованные представления можно посмотреть по телевидению или в интернете.

Рейчел Хопкинс, менеджер проекта: "Мы соблюдаем правила социального дистанцирования. Мы и съемки ведем на определенном расстоянии от артистов. Но все же мы собираемся все вместе и это дает нам возможность снова делать свою работу, чувствовать, что фестиваль не исчез полностью".

В шоу принимают участие сотни художников, танцоров и музыкантов. Их исполнительским искусством ирландцы могут наслаждаться не выходя из дома.

Карен Уэлш, артистический директор фестиваля: "Все можно увидеть на нашем веб-сайте - и на нашем новом телеканале, который называется SPFTV. Кстати, в этом году мы сотрудничаем еще и с парламентом. Вам достаточно настроить наш канал на своем телевизоре, какой бы оператор у вас ни был. Таким образом, шоу приходит в миллионы домов по всей Ирландии. Это объединяет нас".

"Пробудись, Ирландия!" Так звучит тема фестиваля, посвященного Дню святого Патрика. Как говорят организаторы, это призыв не только к ирландцам, но и людям во всем мире как можно скорее преодолеть темные времена и встретить лучшее будущее.