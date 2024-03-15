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Киев: "Голосующие по принуждению не будут отвечать перед законом"

Киев называет выборы президента РФ незаконными и призывает не признавать их итоги
Киев называет выборы президента РФ незаконными и призывает не признавать их итоги Авторское право AP Photo
By Euronews
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Москва проводит президентские выборы на оккупированных территориях Украины. Украинские власти упирают на то, что местных жителей принуждают к "голосованию", и обещают: юридической ответственности за это они не понесут.

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Москва проводит президентские выборы на оккупированных территориях Украины. Избирательные участки открылись в частично контролируемых российскими силами Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях. Так называемое "досрочное голосование" началось там ещё несколько недель назад.

Украинские СМИ, ссылаясь на местных жителей, описывают, как назначенные Россией власти используют методы кнута и пряника, чтобы создать видимость высокой явки.

Киев уверяет, что люди, голосующие по принуждению, не понесут за это юридической ответственности.

Иван Фёдоров, глава Запорожской области:
"В основном люди спрашивают, как они могут избежать голосования, и если их всё равно заставят голосовать, то как это трактуется украинским законодательством, и как они могут сообщить об этом украинским властям".

“У нас есть только один совет: в условиях оккупации самое главное - выжить, остаться в живых и сохранить своё здоровье. Если вас заставят голосовать или принять участие в незаконном процессе, вы не будете отвечать за это перед законом”.

Множатся свидетельства того, как сотрудничающие с российскими властями ездят по домам с урнами для бюллетеней в сопровождении вооружённых людей. При помощи "голосования под дулом автоматов" Москва стремится узаконить оккупацию и оправдать вторжение в Украину, считают многие аналитики.

Киев называет выборы на оккупированных территориях "фиктивными" и призывает не признавать их итоги.

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