Йенс Столтенберг: "У украинцев не иссякает мужество, у них заканчиваются боеприпасы"

By Euronews

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представил в Брюсселе отчет за 2023 год, в котором говорится о различных аспектах работы Североатлантического союза, коснулся темы войны в Украине и высказался о предстоящих в РФ выборах президента.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне старта президентских выборов в России заявил, что альянс не может "позволить авторитарным лидерам добиваться своих целей с помощью силы".

Война в Украине стала одной из главных тем, затронутых Йенсом Столтенбергом в ходе представления им в Брюсселе Годового доклада за 2023 год.

"У украинцев не иссякает мужество, у них кончаются боеприпасы. (...) Каждый день промедления имеет реальные последствия на поле боя в Украине. Так что сейчас критический момент, и было бы большой исторической ошибкой позволить Путину одержать верх", - сказал Столтенберг.

Столтенберг убежден, что предстоящие выборы президента России, которые пройдут 15-17 марта, не будут ни свободными, ни честными.

"Мы знаем, что оппозиционные политики находятся в тюрьме, некоторые убиты, а многие находятся в изгнании", - подчеркнул глава НАТО.

В России нет свободной и независимой прессы, на средства массовой информации оказывается давление.

"Президент Путин удерживал власть в России на протяжении десятилетий. Никто не ожидает, что российские выборы на этой неделе приведут к каким-либо изменениям в Кремле", - резюмировал Столтенберг.

Генсек НАТО заявил, что ожидает от членов организации дальнейших шагов по поддержке Украины, укреплению и ресурсному обеспечению оборонного потенциала альянса и углублению партнерских отношений.

Столтенберг приветствовал тот факт, что 2023 год станет девятым подряд годом увеличения оборонных расходов в Европе и Канаде и в результате "расходы на оборону вырастут на беспрецедентные 11%". Он подчеркнул, что в этом году европейские союзники по НАТО инвестируют в оборону в общей сложности 470 млрд долларов, что впервые составит 2% от их совокупного ВВП.