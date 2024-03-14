By Euronews

Арест Эндрю Тейта, гуру женоненависничества, не означает окончания эпохи агрессивной маскулинности в интернете. Почему?

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Юридические неприятности Эндрю Тейта, бывшего чемпиона мира по кикбоксингу и блогера, когда-то назвавшего себя "женоненавистником", продолжаются. На днях Тейт и его брат Тристан были арестованы в Румынии на основании ордера на арест, выданного властями Соединенного Королевства. Братьев, имеющих двойное гражданство Великобритании и США, обвиняют в создании организованной преступной группировки, торговле людьми, изнасилованиях, эксплуатации девушек для изготовления порнографических материалов...

Оба отрицают обвинения. Эндрю, имеющий почти 9 миллионов подписчиков на платформе X, стал символом "маносферы" - термина, обозначающего сеть сайтов, блогов и онлайн-сообществ, где группы мужчин пропагандируют токсичную мужественность и женоненавистничество.

Старая история

Женоненавистничество имеет глубокие корни в истории человечества, но в последнее время идеология нашла благодатную почву в сети, где недовольные мужчины могут объединиться в своем гневе на мир и женщин.

"Маносфера - совокупность женоненавистнических сообществ - существует уже давно, но особое внимание к ней стало проявляться с 2016 года, когда избрали Дональда Трампа", - рассказала Euronews Сесиль Симмонс, руководитель исследовательского отдела Института стратегического диалога (ISD) в Лондоне.- В последние годы влиятельные люди способствовали распространению женоненавистнических идей, и Эндрю Тейт - один из крупнейших авторитетов сектора".

По словам эксперта, Тейта характеризует скорость, "с которой он собрал последователей, объединив женоненавистничество и самопомощь". Многие наблюдатели согласны, что Тейт действительно извлек выгоду из женоненавистничества и вывел его в мейнстрим. Несмотря на проблемы с законом, его влияние по-прежнему велико, особенно среди молодых.

"Множество Эндрю Тейтов"

Проблемы с законом Эндрю Тейта могут стать шоком для маносферы, но, скорее всего, не станут ее концом. Более того, по словам Симмонс, идеология, которую отстаивал Тейт, набирает сторонников. "Все так сосредоточены на Эндрю Тейте, но мы забываем, что есть множество других людей с обширными аудиториями, которые пропагандируют весьма проблематичные идеи", - напомнила она.

Чувства разочарования и гнева, испытываемые мужчинами в связи с их предполагаемой новой ролью в мире - то, на чем играл Тейт для восхождения в социальных сетях - никуда не делись, продолжает Симмонс. "Нужно сказать, что на свете есть множество Эндрю Тейтов. Они могут говорить не совсем то же самое, может быть, формулировать не так жестко... но на деле мы имеем солько инфлюэнсеров, говорящих сходные вещи. Например, то, что женщины, которые ходят в спортзал, распутны и что мужчины должны контролировать своих женщин", - комментирует эксперт.