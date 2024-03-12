В Румынии задержан скандальный блогер Эндрю Тейт

By Euronews

Эндрю Тейт и его брат Тристан задержаны в Румынии по ордеру на арест, выданному Лондоном. Братьев Тейт могут экстрадировать в Великобританию.

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Британский экс-кикбоксер и скандальный блогер Эндрю Тейт и его брат Тристан задержаны в Румынии на основании ордера на арест, выданного властями Соединенного Королевства.

Братьев обвиняют в создании организованной преступной группировки, торговле людьми, нескольких изнасилованиях, а также сексуальной эксплуатации девушек для изготовления порнографических материалов.

Эндрю и Тристан Тейт, имеющие британское и американское гражданство, обвинения отвергают.

Суд в Бухаресте может принять решение об экстрадиции братьев в Великобританию.