Заключённого тюрьмы Антверпена три дня пытали сокамерники

Мужчину, находившегося в следственном изоляторе, избивали, насиловали, подвергали издевательствам. Охранники, по неустановленным причинам, не вмешивались. Произошедшее шокировало бельгийскую общественность.

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Заключённого тюрьмы бельгийского Антверпена три дня пытали сокамерники. Получивший серьёзные травмы 41-летний мужчина госпитализирован в критическом состоянии.

Известно, что жертву жестоко избивали, насиловали, обливали кипятком, подвергали унижениям. В издевательствах участвовали пять его соседей по следственному изолятору.

Пытки они сняли на видео, которое передали через Snapchat. Его увидели местные журналисты. Так ЧП получило огласку.

Возбуждено дело о покушении на убийство. Идёт допрос сокамерников. Прокуратура ведёт расследование, в том числе - в отношении двух охранников СИЗО. Их обвиняют в неисполнении должностных обязанностей.

Профсоюзы сотрудников исправительных учреждений так отреагировали на инцидент: "Мы узнали о ситуации, в которую невозможно поверить. Это прямое следствие того, на что мы жаловались в течение многих лет: переполненность тюрем и нехватка кадров".

Министр юстиции Бельгии Пол Ван Тигчелт пообещал, что произошедшее будет тщательно расследовано.

"К сожалению, в последние годы мы стали свидетелями отвратительных актов насилия, выявленных благодаря взлому полицейскими зашифрованных сообщений, которыми обмениваются преступники, - сказал он. - Это не первый подобный случай в тюремных стенах, с которым мы сталкиваемся".