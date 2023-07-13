Пытки и принудительный труд: сеть российских тюрем для украинцев

Euronews

В России и на оккупированных украинских территориях действует сеть официальных и неофициальных тюрем для украинцев, выяснило агентство Associated Press. Там содержатся не только пленные военные, но и гражданские лица, которые подвергаются пыткам.

Елена Яхупова — одна из тысяч украинцев, которые содержатся или содержались в российском плену после начала полномасштабной войны. Как выяснило агентство Associated Press, в России и на оккупированных украинских территориях действует сеть официальных и неофициальных тюрем. Заключенные рассказывают о пытках, психологическом насилии и принудительном труде.

"Привязали руки и ноги к офисному стулу и били двухлитровой бутылкой с водой по голове. Чередовалось это с надеванием пакета целофанового на голову. На шее заматывали скотчем. А один из людей держал вот здесь через пакет, чтобы я не могла вдохнуть даже в пакете", — рассказывает жена украинского военного Елена Яхупова, побывавшая в плену.

Вместе с другими заключенными женщину заставляли рыть окопы для российской армии. На спутниковых снимках также видно, как в приграничном Ростове-на-Дону строят подобные тюрьмы. Как выяснили журналисты, российские военные планируют возвести десятки таких мест заключения.

После отступления российских войск в сентябре прошлого года в многочисленных населенных пунктах обнаружили камеры пыток.

Отец Анны Вуйко пропал во время российской оккупации Гостомеля. Сейчас его дом пуст. Один из бывших заключенных рассказал Анне, что он содержится в тюрьме в Курске.

"Это большой стресс. Я каждый день об этом думаю. Прошел год, и даже больше года, но сколько еще должно пройти? Там очень много гражданских, не только мой отец", — говорит женщина.

В ходе обменов пленными вместе с украинскими военными на родину вернулись около 400 мирных украинцев. В Киеве считают, что в российских тюрьмах до сих пор содержатся примерно 10 тысяч гражданских лиц из Украины.