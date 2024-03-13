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Проливные дожди затопили кварталы Буэнос-Айреса

Около 100 000 человек остались без электричества
Около 100 000 человек остались без электричества Авторское право Natacha Pisarenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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На Аргентину обрушились проливные дожди, в Буэнос-Айресе затопило целые кварталы

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Проливные дожди обрушились на Буэнос-Айрес и близлежащие города, приведя к затоплению целых кварталов. Тысячи домов остались без электричества, по меньшей мере один человек погиб. Под водой оказалось множество автомобилей.

В аэропортах Буэнос-Айреса были отменены десятки рейсов. Местные жители пытались не допустить затопления своих домов, очищая канализационные колодцы от мусора.

Дожди заливают поля в сельскохозяйственных районах, что может затруднить сбор урожая.

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