В бельгийском Льеже открылась самая большая мечеть Валлонии

Мечеть Сулеймана Великолепного строили больше десяти лет. Масштабный проект финансировался исключительно за счёт пожертвований, а не госсубсидий.

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После более чем десяти лет строительства в Льеже открылась мечеть Сулеймана Великолепного - самая большая во всей Валлонии.

Это современный архитектурный ансамбль площадью 1 300 квадратных метров. 450 из них занимает сама мечеть без минаретов, увенчанная куполом.

Проект финансировался исключительно за счёт пожертвований. Его стоимость оценивается в четыре с половиной миллиона евро.

Мечеть вмещает примерно 600 прихожан.

Мехмет Айдогду советник по вопросам культуры в Льеже:

"Наша идея заключалась вовсе не в том, чтобы связать архитектуру с Центральной Анатолией, Ближним Востоком или Северной Африкой. Мы хотели добиться универсальности, то есть "бельгийскости".

Комплекс был построен на месте бывшей угольной шахты, на которой трудились представители нескольких поколений турецких шахтёров. В 1964 году Анкара и Брюссель заключили соглашение, по которому тысячи турок могли приезжать в Бельгию на заработки.

Имам Льежской мечети Эртугрул Йылмаз родился и вырос в Валлонии, а образование получил в Турции.

Эртугрул Йылмаз, имам мечети Сулеймана Великолепного:

"Я очень горжусь тем, что вернулся и стал имамом, потому что я вырос вместе с ними. Я знаю их, они знают меня. Мы можем работать вместе".

“Мы бы хотели принимать здесь гостей, проводить мероприятия, показывать, что живём все вместе, что мы - тоже бельгийцы, часть этого сообщества".

Помимо мечети, в комплекс также входит культурный центр, который организует конференции, лекции и прочие мероприятия для всех желающих.