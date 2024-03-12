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В бельгийском Льеже открылась самая большая мечеть Валлонии

Мечеть Кануни Султана Сулеймана вмещает 600 верующих разного происхождения.
Мечеть Кануни Султана Сулеймана вмещает 600 верующих разного происхождения. Авторское право Amandine Hess
By Amandine Hess
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Эта статья была первоначально опубликована на французском языке

Мечеть Сулеймана Великолепного строили больше десяти лет. Масштабный проект финансировался исключительно за счёт пожертвований, а не госсубсидий.

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После более чем десяти лет строительства в Льеже открылась мечеть Сулеймана Великолепного - самая большая во всей Валлонии.

Это современный архитектурный ансамбль площадью 1 300 квадратных метров. 450 из них занимает сама мечеть без минаретов, увенчанная куполом.

Проект финансировался исключительно за счёт пожертвований. Его стоимость оценивается в четыре с половиной миллиона евро.

Мечеть вмещает примерно 600 прихожан.

Мехмет Айдогду советник по вопросам культуры в Льеже:
"Наша идея заключалась вовсе не в том, чтобы связать архитектуру с Центральной Анатолией, Ближним Востоком или Северной Африкой. Мы хотели добиться универсальности, то есть "бельгийскости".

Комплекс был построен на месте бывшей угольной шахты, на которой трудились представители нескольких поколений турецких шахтёров. В 1964 году Анкара и Брюссель заключили соглашение, по которому тысячи турок могли приезжать в Бельгию на заработки.

Имам Льежской мечети Эртугрул Йылмаз родился и вырос в Валлонии, а образование получил в Турции.

Эртугрул Йылмаз, имам мечети Сулеймана Великолепного:
"Я очень горжусь тем, что вернулся и стал имамом, потому что я вырос вместе с ними. Я знаю их, они знают меня. Мы можем работать вместе".

“Мы бы хотели принимать здесь гостей, проводить мероприятия, показывать, что живём все вместе, что мы - тоже бельгийцы, часть этого сообщества".

Помимо мечети, в комплекс также входит культурный центр, который организует конференции, лекции и прочие мероприятия для всех желающих.

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