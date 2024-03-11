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В Пекине подвели итоги года

Пекин, КНР
Пекин, КНР Авторское право Ng Han Guan/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая призвал к самоотверженности, ответственности и приверженности пути модернизации в китайском стиле.

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В Пекине завершилась сессия главного совещательного органа Китая, который традиционно проходит параллельно с сессией высшего законодательного органа страны - Всекитайского собрания народных представителей. На финальном заседании присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин и другие высшие партийные руководители.

Эти две сессии считаются ключевым событием в политической жизни Китая - на них подводятся итоги прошлого года и ставятся задачи на будущее. В нынешнем году на сессии в числе прочего обсуждали вопросы экономического восстановления Китая и продвижения китайской модернизации.

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