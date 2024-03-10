Наводнения на юге Франции: семь человек пропали без вести

By euronews

Сильные ливни, вызванные прохождением урагана Моника, привели к выходу из берегов нескольких рек. Не менее 7 человек числятся пропавшими без вести.

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Как минимум, семь человек числятся пропавшими без вести в результате наводнений, которые затронули восемь южных французских департаментов в ночь на воскресенье.

Особенно пострадали департаменты Гар и Ардеш, где сразу несколько рек вышли из берегов. Сообщается, что большинство пропавших без вести - автомобилисты, которые пытались пересечь залитые водой мосты и чьи машины унесло потоком.

Близ городка Дьон к северу от Нима ищут мужчину и двух его детей в возрасте 4 и 13 лет. Мать семейства была спасена и госпитализирована.

В субботу "Метео Франс" объявил оранжевый уровень тревоги на юге Франции из-за сильных ливней, связанных с прохождением урагана Моника. Оранжевый уровень является третьим уровнем опасности по четырехбальной шкале и призывает быть "очень бдительными" из-за "ожидаемых опасных явлений". Особенно рекомендуется избегать путешествий и приближаться к водотокам.

"Несмотря на неоднократное вынесение предупредительных сообщений, мы по-прежнему с сожалением наблюдаем неосторожное поведение людей, которые подвергают опасности не только себя, но и тех, чья обязанность - прийти им на помощь", - подчеркнули в префектуре Гара, отметив при этом, что таких сильных дождей здесь не было уже 10 лет.