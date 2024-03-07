Ирландия: избиратели готовятся к референдумам по вопросам семьи и гендерного равенства

By Euronews

Восьмого марта в Ирландии пройдут референдумы, которые могут изменить положения Конституции, принятой еще в 1937 году. Речь идет об определении понятия семьи и заботе о близких.

РЕКЛАМА

Ирландия готовится сразу к двум плебисцитам. На первом гражданам предложат расширить конституционное определение семьи: с ячейки, основанной на браке, на союз, который зиждется на "прочных отношениях" пар, в том числе однополых.

На втором референдуме избирателям предстоит ответить на вопрос, согласны ли они изменить пункт закона о роли женщины в доме на гендерно нейтральную статью, признающую заботу, оказываемую членами семьи друг другу.

Ивана Бачик, лидер Ирландской Лейбористской партии:

"Мы в Лейбористской партии просим сказать "да" на обоих референдумах. На референдуме по вопросу семьи мы хотим услышать "да", чтобы создать более инклюзивное определение семьи, выходящее за рамки только брака, потому что мы знаем, что это отражает реальность прекрасного разнообразия семейной жизни в современной Ирландии.

На референдуме по вопросам ухода мы хотим, чтобы люди проголосовали за это, чтобы удалить сексистские и устаревшие формулировки о женщинах и матерях, и заменить их гендерно-нейтральным положением, которое впервые будет признавать и ценить заботу в нашем обществе".

Ряд экспертов по ирландскому законодательству полагают, что референдумы с точки зрения права несовершенны и недостаточно продуманы.

Майкл Макдауэлл, бывший генпрокурор Ирландии:"Эти два референдума будут иметь следующие последствия. Во-первых, они изменят определение семьи. С семьи, основанной на браке, на семью, основанную на браке или так называемых других прочных отношениях, но этот термин так и не был разъяснен. В европейском праве это означает разные вещи, и совершенно неясно, какие последствия это будет иметь для Конституции Ирландии.

Что касается второго референдума, необходимо внести поправки в ту же статью, но удалить из этой статьи ссылки на предоставление особой защиты женщинам, которые хотят оставаться дома в качестве родителей, и которых не следует принуждать против их желания работать вне дома по причине экономической необходимости".

Правительство предлагает поправки к Конституции, с тем, чтобы модернизировать основной закон, принятый еще в 1937 году. Тогда Ирландия была гораздо более религиозной и консервативной страной.

Кен Мюррей, Euronews:

_"Явка избирателей на этих двух референдумах, как ожидается, будет__низкой из-за апатии ирландцев и чувства растерянности._Если один или оба референдума провалятся, ирландским избирателям__придется снова пойти на выборы в ближайшие годы".