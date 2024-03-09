Франкфурт украсили в честь Рамадана

By euronews

Полумесяцы, звезды, фонари: немецкий Франкфурт впервые украсил свою пешеходную зону в честь священного для мусульман месяца Рамадан.

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Немецкий Франкфурт впервые украшает свою пешеходную зону в честь священного для мусульман месяца Рамадан. С вечера воскресенья полумесяцы, звезды, фонари, а также слова "Счастливого Рамадана" будут светиться на пешеходной, ресторанной улице Гроссе Бокенхаймерштрассе.

Франкфурт последовал примеру Лондона, который в прошлом году, первым из европейских городов, осветил в честь Рамадана площадь Пикадилли.

Мэр Франкфурта Наргесс Эскандари-Грюнберг заявила: "Это огни единения: против предрассудков, дискриминации, антимусульманского расизма, а также антисемитизма".

Около 15 процентов жителей Франкфурта исповедуют ислам, это самый высокий процент мусульманского населения из крупных немецких городов.

Пост Рамадан начинается в понедельник, 11 марта, и продлится до 9 апреля.